Рабочие повредили кабель, питающий насосную станцию
Этот инцидент произошёл вечером 6 марта в столице Бурятии. При проведении земляных работ специалисты повредили электрокабель, питающий насосную станцию.
В результате без воды чуть не остались жители двух крупных отдалённых микрорайонов – Аэропорт и Заречный. Сотрудники ПО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» приступили к восстановлению кабеля, а насосную станцию запитали по резервной схеме.
В «Россетях» констатируют: такие аварии стали настоящим бичом для энергетиков. На минувших выходных по этой же причине без света сидели 102 и 123 микрорайоны.
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
Происшествия, Фото:
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