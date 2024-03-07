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В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ

В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства РТ
В городе Шагонар идёт устранение последствий ЧП

В тувинском городе Шагонар устраняют последствия пожара на ТЭК-4. В настоящее время подтверждено исправное состояние механической части трёх котлов.

По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Туву направлен борт с теплопушками и дизельными модульными котельными. Это позволит обеспечить теплоснабжение до восстановления центрального отопления.

Минстроем России прорабатывается вопрос подключения теплоснабжения по временной схеме, в том числе оперативной поставки и установки блочно-модульных котельных для восстановления теплоснабжения в кратчайшие сроки.

- Готовимся перезапустить систему теплоснабжения Шагонара после вынужденного отключения. Пожар полностью ликвидирован. Подтверждено исправное состояние механической части трёх котлов. На месте работают эксперты, которые точно определят причину произошедшего. Поручил региональному Минтопэнерго провести проверку всего оборудования на котельных в Хову-Аксы, Чаа-Холе и Ак-Довураке. Решается вопрос по восстановлению циркуляции теплоносителя в магистральных сетях. Теплоснабжение потребителей по временной схеме на период восстановления ТЭЦ предполагается выполнить от локальных мобильных котельных установок. Организован сбор и доставка таких установок из резерва Минстроя РФ и соседних регионов, - заявил вчера глава Тувы Владислав Ховалыг.

Также в правительстве Тувы опровергли информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

- В настоящее время в медицинские учреждения обратились 23 человека. 15 пострадавших санавиацией доставлены в республиканскую больницу №1 в городе Кызыле. В реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек. Они в тяжёлом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом. Вся необходимая помощь пациентам в полном объёме оказывается, - сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Прибывшая в Туву многопрофильная бригада специалистов из федерального центра медицины катастроф Минздрава России и других профильных федеральных центров в составе 22 человек провели в республиканской больнице №1 осмотр пациентов, пострадавших при ЧП. Бригада врачей прибыла в Кызыл на самолёте МЧС России в 00:00. Через несколько минут после приземления они были уже в больнице, где незамедлительно приступили к осмотру пациентов.

Оценка состояния пациентов на предмет возможности их транспортировки проводилась уже в ходе осмотра, затем прошёл первый консилиум с заслушиванием докладов профильных специалистов. Состояние некоторых пациентов, по оценке специалистов, потребовало повторного осмотра для оценки динамики показателей их состояния в течение двух часов после первого осмотра.

Специалисты осматривают пациентов и других отделений ресбольницы, проводят дистанционные согласования с федеральными клиниками, в которые, возможно, будут доставлены пациенты. Окончательное решение по каждому пациенту будет принято коллегиально с учётом компетентного мнения каждого специалиста.
Тува пожар

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