В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка



В Джидинском районе Бурятии перед судом предстал хирург, против которого возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности – по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ. Ранее его признали виновным и вынесли приговор – два года ограничения свободы и лишение права заниматься врачебной деятельностью на такое же время.



Как выяснилось, врач нарушил требования нормативных актов и ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности. Выразилось это в ненадлежащем оказании медицинской помощи. Хирург не собрал анамнез и не провёл объективное полное обследование, чтобы поставить маленькому пациенту верный диагноз – «острый аппендицит».



В результате у ребёнка начался осложнённый перитонит с развитием системной воспалительной реакции, свёртыванием крови и недостаточностью. Он умер. При своевременной и правильной помощи это можно было бы предотвратить.



Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда, размер которой не уточняется. Это решение пока не вступило в законную силу.

