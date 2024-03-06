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В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности

В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Спустя столько лет подозреваемый не ожидал визита полицейских

В Иркутске полицейские раскрыли разбойное нападение, совершённое девять лет назад. Подозреваемый переехал в город Черемхово и не ожидал визита правоохранителей.

Преступление произошло 22 февраля 2015 года на улице Советская в Иркутске. Тогда в помещение продуктового магазина зашли двое мужчин, один из которых сразу же бросился за прилавок. Напугав сотрудницу большим ножом, разбойник забрал 10 тысяч рублей и смартфон, после чего оба посетителя скрылись.



На место происшествия незамедлительно были направлены наружные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Следователи изъяли видеозапись, на которой зафиксированы действия нападавшего и его спутника.

Поиск налётчика и его знакомого не прекращался на протяжении девяти лет. В начале 2024 года сыщики получили значимую информацию, которая вывела их на вероятных грабителей.

- Оперативники уголовного розыска нашли свидетеля, а затем и главного подозреваемого, проживавшего в городе Черемхово. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина. Он не стал отрицать причастность к случившемуся и отметил, что спустя столько лет уже не ожидал визита полицейских, а похитить деньги в тот день решил спонтанно после распития спиртного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

разбойное нападение

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