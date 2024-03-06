В Иркутской области пойдёт под суд водитель большегруза, насмерть сбивший пенсионерку

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Водитель наехал на пожилую женщину во время разворота



В Иркутской области в суд ушло уголовное дело о гибели пожилой женщины в результате наезда большегруза. Водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».



Смертельное ДТП произошло днём 31 октября 2023 года в рабочем посёлке Шиткино Тайшетского района.



- При выполнении разворота водитель «Шакман СХ 32», не убедившись в безопасности манёвра, допустил наезд на 84-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в районную больницу, где скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

