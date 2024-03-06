В Иркутской области пойдёт под суд водитель большегруза, насмерть сбивший пенсионерку

Водитель наехал на пожилую женщину во время разворота
В Иркутской области в суд ушло уголовное дело о гибели пожилой женщины в результате наезда большегруза. Водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
Смертельное ДТП произошло днём 31 октября 2023 года в рабочем посёлке Шиткино Тайшетского района.
- При выполнении разворота водитель «Шакман СХ 32», не убедившись в безопасности манёвра, допустил наезд на 84-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в районную больницу, где скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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