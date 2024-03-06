06 марта

05 марта

Популярное

В Иркутской области пойдёт под суд водитель большегруза, насмерть сбивший пенсионерку

В Иркутской области пойдёт под суд водитель большегруза, насмерть сбивший пенсионерку
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Водитель наехал на пожилую женщину во время разворота

В Иркутской области в суд ушло уголовное дело о гибели пожилой женщины в результате наезда большегруза. Водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Смертельное ДТП произошло днём 31 октября 2023 года в рабочем посёлке Шиткино Тайшетского района.

- При выполнении разворота водитель «Шакман СХ 32», не убедившись в безопасности манёвра, допустил наезд на 84-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в районную больницу, где скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
Происшествия, 06.03.2024
За год их число снизилось почти 17%, а пострадавших – на четверть
В Туве из-за пожара на ТЭЦ без тепла остался город Шагонар
В Туве из-за пожара на ТЭЦ без тепла остался город Шагонар
Происшествия, 06.03.2024
Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии
В Бурятии на пожаре погибли курицы
В Бурятии на пожаре погибли курицы
Происшествия, 06.03.2024
Сгорели гараж и курятник
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина скончался до приезда скорой
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Происшествия, 06.03.2024
Площадь пожара – около 500 квадратных метров
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина проведёт за решёткой два года
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Происшествия, 06.03.2024
Водитель нарушил правила перевозки грузов
В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном
В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном
Происшествия, 06.03.2024
Один наезд произошёл на парковке, второй – на «зебре»
Четырём закладчикам из Улан-Удэ грозят длительные сроки
Четырём закладчикам из Улан-Удэ грозят длительные сроки
Происшествия, 06.03.2024
Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Бурятии
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи
Происшествия, 06.03.2024
Движение вагонов на Мелькомбинате парализовало

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^