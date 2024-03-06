В Туве из-за пожара на ТЭЦ без тепла остался город Шагонар

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии



В Туве выясняются причины чрезвычайной ситуации на ТЭЦ города Шагонар. В центр управления в кризисных ситуациях в 8:49 поступила информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города в Улуг-Хемском районе.



На данный момент пожар локализован. На месте работали силы и средства 17-й пожарно-спасательной части в количестве 7 человек и 4 единицы техники. В Шагонар выехала также оперативная группа Главного управления МЧС РФ по РТ.



Местонахождение всех работников смены, во время которой произошёл пожар на Шагонарской ТЭЦ, установлено. Общее количество пострадавших при пожаре составило 18 человек, из них трое отпущены на амбулаторное лечение. Ещё троим помощь не понадобилась. Погибших нет. В настоящее время 15 пострадавших санавиацией доставляются в республиканскую больницу №1 в Кызыл.



Ранее в Улуг-Хемский межкожууный медицинский центр после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть – в реанимационное отделение, из них двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. 6 человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, у троих человек отравление угарным газом.



Подача тепла в дома и учреждения Шагонара будет возобновлена сегодня вечером. На оперативном штабе министр топлива и энергетики Тувы Эдуард Куулар доложил о предстоящем возобновлении теплоподачи в дома и учреждения города Шагонара после временной приостановки работы ТЭЦ в результате произошедшего пожара. В настоящее время ведётся работа по восстановлению циркуляции воды в системе, после дополнительной подпитки водой.



На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.



Напомним, все четыре котла Шагонарской ТЭЦ в результате пожара не пострадали, однако требуется ремонт системы топливоподачи. Возобновление теплоснабжения Шагонара начнётся с последовательного запуска двух котлов при временной схеме топливоподачи.



На оперативном штабе было принято решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке топливоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

