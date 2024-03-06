Жителя Бурятии оштрафовали за слив канализационных отходов в почву

На две тысячи рублей

В Бурятии житель села Тарбагатай вывел с территории своего участка канализационную трубу и производил слив отходов на открытую почву. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа по статье 8.2 КоАП РФ.

«Штраф составил две тысячи рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре. - Перерабатывать и утилизировать жидкие отходы можно только в строго отведённых местах. Их нельзя сливать в водоём или грунт».

Технология обращения проста: необходимо иметь септик, туда сливать свои отходы и заключить договор с ассенизаторской компанией.

«Она выкачает и доставит отходы на сливные станции», - пояснили в ведомстве.

Кстати, по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» действует штрафы: на физических лиц - до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - до 250 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы ещё больше.

«Для того, чтобы отследить, кто вывозит отходы вне отведенных для этого мест, важна гражданская позиция. Необходимо фиксировать на видео нарушения, - призвали в Бурприроднадзоре. - Это поможет оперативно привлечь к ответственности».

Видео следует передавать в Бурприроднадзор.