05 марта

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В Бурятии водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром оштрафовали

В Бурятии водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром оштрафовали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоавария случилась ночью

Жителя Селенгинского района Бурятии оштрафовали за ДТП, в котором пассажир получил лёгкие травмы.

В судебных материалах говорится, что автоавария произошла ночью на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Во время разворота водитель совершил столкновение с другой машиной.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру был причинён лёгкий вред здоровью.

На суде автомобилист признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Постановлением Гусиноозёрского городского суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе суда.
ДТП штраф

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