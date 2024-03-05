Автоавария случилась ночью
Жителя Селенгинского района Бурятии оштрафовали за ДТП, в котором пассажир получил лёгкие травмы.
В судебных материалах говорится, что автоавария произошла ночью на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Во время разворота водитель совершил столкновение с другой машиной.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру был причинён лёгкий вред здоровью.
На суде автомобилист признал свою вину и раскаялся в содеянном.
- Постановлением Гусиноозёрского городского суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром оштрафовали
Происшествия, Фото:
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