В Бурятии водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром оштрафовали

Автоавария случилась ночью



Жителя Селенгинского района Бурятии оштрафовали за ДТП, в котором пассажир получил лёгкие травмы.



В судебных материалах говорится, что автоавария произошла ночью на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Во время разворота водитель совершил столкновение с другой машиной.



В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру был причинён лёгкий вред здоровью.



На суде автомобилист признал свою вину и раскаялся в содеянном.



- Постановлением Гусиноозёрского городского суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе суда.

