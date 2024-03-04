Она солгала, что мужчина угрожал её убить
Жительницу Кяхтинского района Бурятии, которая оговорила сожителя, приговорили к обязательным работам за ложный донос.
Осенью 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. В порыве злости она обратилась в полицию. Сотрудникам заявил, что мужчина замахнулся на неё топором и угрожал убийством.
При этом её предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но она подписала заявление.
Однако быстро выяснилось, что никто никому не угрожал. В результате женщина сама оказалась на скамье подсудимых.
- Её признали виновной и приговорили к 150 часам обязательных работ, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Жительница Бурятии в порыве злости оклеветала сожителя
Происшествия, Фото:
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