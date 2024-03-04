Улан-удэнец напал на офисы микрозаймов с пистолетом и шприцем «со СПИДом»







Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, первое преступление произошло днём 3 марта в офисе кредитной организации на улице Терешковой.



В офис зашёл мужчина, лицо которого было скрыто капюшоном и медицинской маской. Угрожая пистолетом, он потребовал от сотрудницы выдать все деньги из кассы. Вскочив со стула, женщина успела нажать на тревожную кнопку, и оттолкнув преступника, выбежала на улицу.



Спустя менее часа произошло аналогичное нападение на офис микрофинансовой организации на улице Гагарина.



Как стало известно «Байкал-Daily», в офисе не было посетителей. Преступник направил на работницу организации пистолет, а затем достал шприц, который, по его словам, «заражён СПИДом». Перепуганная девушка отдала ему из сейфа 110 тысяч рублей.



По данным фактам полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).



- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили направление, в котором скрылся нападавший, а также государственный регистрационный номер его транспортного средства. В дальнейшем подозреваемый был задержан оперативниками и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Злоумышленник сознался в совершении преступления. Часть денежных средств изъята. Кроме этого изъят сигнальный пистолет, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж.





В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего с пистолетом и шприцем на два офиса микрофинансовых организаций. Моменты нападения попали на видео.