Мужчина пытался его отремонтировать
В Закаменском районе Бурятии мужчину переехал его собственный грузовик Mitsubishi Canter, гружённый дровами. ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, в километре от улуса Ехэ-Цакир.
- 63-летний водитель остановил Mitsubishi Canter из-за шума карданного вала. Пренебрегая техникой безопасности, мужчина лёг под автомобиль, при этом не поставив на стояночный тормоз. В какой-то момент автомашина покатилась и переехала его задними колёсами, - сообщили подробности в УГИБДД по Бурятии.
Водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года в Прибайкальском районе неуправляемый грузовик насмерть задавил водителя.
В Бурятии водителя переехал его собственный грузовик
Происшествия, Фото:
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