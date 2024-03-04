Жителя Бурятии осудили за банку с порохом

Он хранил её у себя долгих девять лет



Суд признал жителя Баргузинского района Бурятии виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).



Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли металлическую банку с бездымным охотничьим порохом в ограде дома сельчанина. Он признался, что порох хранил с 2014 года.



Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к условному лишению свободы с испытательным сроком, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



Приговор пока не вступил в законную силу.

