Он хранил её у себя долгих девять лет
Суд признал жителя Баргузинского района Бурятии виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли металлическую банку с бездымным охотничьим порохом в ограде дома сельчанина. Он признался, что порох хранил с 2014 года.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к условному лишению свободы с испытательным сроком, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за банку с порохом
Происшествия, Фото:
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