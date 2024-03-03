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История о гибели двух детей при пожаре в Бурятии дошла до Бастрыкина

История о гибели двух детей при пожаре в Бурятии дошла до Бастрыкина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава СКР уже затребовал доклад о расследовании уголовного дела

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании обстоятельств гибели детей при пожаре в Бурятии. Об этом сообщили в СКР.

- Во исполнение поручения главы СК России руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков представит доклад о расследовании дела и уже установленных обстоятельствах, – отметили в ведомстве.

Трагедия произошла вечером 2 марта в Иволгинском районе. В селе Поселье вспыхнул частный дом. Оттуда ещё до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. С огнём, охватившим площадь в 40 квадратных метров, удалось справиться к 20:22.

В доме обнаружили ребёнка без признаков жизни. При пожаре погиб ещё один. Девочкам было 6 и 9 лет. Двоих взрослых с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения увезли в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом»). Как рассказали в следкоме, пожар в доме устроил пьяный глава семейства, разливший бензин.

Сейчас там проводится комплекс следственных действий. Сотрудники СК изъяли предметы и фрагменты конструкций для пожарно-технической экспертизы, после которой станет известна точная причина возгорания. Ход и результаты расследования уголовного дела тем временем взяла под контроль прокуратура Бурятии.
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