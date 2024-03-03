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В пригородном районе Бурятии разбушевался крупный пожар

В пригородном районе Бурятии разбушевался крупный пожар
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Огонь уничтожил котельную с гаражом и крышу дома

Возгорание произошло днём 3 марта в пригородном Тарбагатайском районе. В селе Нижний Саянтуй вспыхнула котельная дома.
 
На место отправились сотрудники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В итоге огонь уничтожил котельную, гараж, а также кровлю дома и пристроя на общей площади в 172 квадратных метра.
 
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Всего к тушению привлекли 12 человек и 4 единицы техники, рассказали в республиканском управлении МЧС.
пожар МЧС

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