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На севере Бурятии учителя физкультуры уволили после громкого конфликта с учеником

На севере Бурятии учителя физкультуры уволили после громкого конфликта с учеником
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
К этой истории уже подключились прокуратура и управление образования

Историей, которая произошла в одной из школ Северобайкальска, заинтересовались в Северобайкальской межрайонной прокуратуре. После конфликта ученика восьмого класса и преподавателя физкультуры там начали проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в деятельности образовательного учреждения и органов системы профилактики.

Проконтролируют в надзорном ведомстве и проверку, которую организовали в ПДН. В самой школе тем временем пообещали провести служебное расследование. «В настоящее время учитель уволен», – приводит комментарий управления образования «Северобайкальск-инфо.24/7».

Случилось всё ещё в минувший четверг, 29 февраля. Между педагогом и 15-летним школьником разгорелся конфликт. В тот же день подросток обратился в медучреждение.

После осмотра выяснилось, что у него – ушиб коленного сустава.

- Около 22:00 29 февраля в МО МВД России «Северобайкальский» поступило сообщение из медучреждения об обращении к ним 15-летнего школьника. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель, – рассказали ранее «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии. – Опрошены несовершеннолетний и педагог образовательного учреждения. Подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

После проверки и СМЭ правоохранительные органы примут правовое решение. Историю о нападении на мальчика рассказали в соцсетях. Согласно версии, изложенной в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», началось всё с того, что кто-то якобы разбросал в раздевалке хлеб и обвинили в этом ребят из класса, где учится ребёнок. Потом дело, мол, дошло до рукоприкладства, а на поднявшийся крик прибежала вся школа.

Однако, как стало известно «Байкал-Daily», причина скандала в другом и в этой версии из Интернета много неточностей. Возможно, подробности расскажут в министерстве образования Бурятии.

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