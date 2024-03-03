В Бурятии женщина и подросток пострадали в перевернувшейся машине

Их увезли в больницу



ДТП произошло ночью 3 марта в Хоринском районе, недалеко от села Барун-Хасурта. Там перевернулся автомобиль Toyota Camry, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».



В аварии пострадали два человека – женщина и 16-летний подросток. Их увезли в в Хоринскую центральную районную больницу.

