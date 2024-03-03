В жилом доме в селе Бурятии произошёл взрыв

От него пострадали окна, двери и стены



Всё случилось днём 3 марта в кяхтинском селе Хоронхой. В квартире, расположенной в двухэтажном доме на улице Гагарина, произошёл взрыв.



В итоге повреждения получили окна, двери и стены. Никто не пострадал. Возгорания не было. Причина хлопка устанавливается, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

