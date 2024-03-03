На федеральной трассе в Бурятии столкнулись грузовик и легковушка

Из-за ДТП там пришлось ввести реверсивное движение
Авария произошла в Кабанском районе днём 3 марта. На 199-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от села Выдрино, столкнулись большегруз и легковой автомобиль.
В ДТП никто не пострадал, однако на это участке пришлось ввести реверсивное движение, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». У легковушки – серьёзные механические повреждения.
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