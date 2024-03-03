03 марта

02 марта

01 марта

Популярное

Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура

Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В надзорном ведомстве проконтролируют ход и расследование уголовного дела

Трагедия произошла вечером 2 марта в Иволгинском районе. В селе Поселье вспыхнул частный дом. Туда отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 73 республиканского управления МЧС и 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии.

Когда они прибыли на место, в жилой постройке наблюдалось сильное задымление. Оттуда самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. С огнём, охватившим площадь в 40 квадратных метров, удалось справиться к 20:22.

В доме обнаружили ребёнка без признаков жизни. При пожаре погиб ещё один. Девочкам было 6 и 9 лет. Двоих взрослых с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения увезли в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

Всего к тушению привлекли 12 человек и 4 единицы техники, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом»). Как сообщили в следкоме, пожар в доме устроил пьяный глава семейства, разливший бензин.

Сейчас там проводится комплекс следственных действий. Сотрудники СК изъяли предметы и фрагменты конструкций для пожарно-технической экспертизы, после которой станет известна точная причина возгорания.
 
Ход и результаты расследования уголовного дела тем временем взяла под контроль прокуратура Бурятии. В ходе надзорных мероприятий в ведомстве дадут оценку законности принятых процессуальных решений и проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав.
прокуратура уголовное дело следственный комитет пожар дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии дворовая собака искусала ребёнка
В райцентре в Бурятии дворовая собака искусала ребёнка
Происшествия, 03.03.2024
Она выбежала из ограды и напала на мальчика
Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия, 03.03.2024
В надзорном ведомстве проконтролируют ход и расследование уголовного дела

В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
Происшествия, 03.03.2024
15-летний подросток заявил, что его ударили прямо на уроке 
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
Происшествия, 03.03.2024
Мужчина просто чудом не пострадал в ДТП
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Происшествия, 02.03.2024
Виновниками стали нерадивые рабочие
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия, 02.03.2024
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия, 02.03.2024
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, 02.03.2024
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Происшествия, 02.03.2024
Он ушёл из дома после ссоры с родителями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^