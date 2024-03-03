В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб

Мужчина просто чудом не пострадал в ДТП



Авария произошла в минувшую пятницу, 1 марта, в пригородном Тарбагатайском районе. Водитель такси влетел в опору освещения на улице Торейская в селе Нижний Саянтуй, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».



Как выяснилось, мужчина уснул прямо за рулём. На место прибыли сотрудники ДПС. Водителя привлекли к административной ответственности. В соцсетях сообщили, что он был пьян, однако не пострадал.





