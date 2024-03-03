В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника



Этот инцидент произошёл на севере республики ещё в минувший четверг, 29 февраля. Между преподавателем физкультуры и 15-летним учеником одной из СОШ разгорелся конфликт. В тот же день подросток обратился в медучреждение.



После осмотра выяснилось, что у него – ушиб коленного сустава.



- Около 22:00 29 февраля в МО МВД России «Северобайкальский» поступило сообщение из медучреждения об обращении к ним 15-летнего школьника. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники ПДН уже начали проверку.



- Опрошены несовершеннолетний и педагог образовательного учреждения. Подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, – отметили в ведомстве и добавили, что после проверки и СМЭ правоохранительные органы примут правовое решение.



Историю о нападении на мальчика рассказали в соцсетях. Согласно версии, изложенной в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», началось всё с того, что кто-то якобы разбросал в раздевалке хлеб и обвинили в этом ребят из класса, где учится ребёнок. Потом дело, мол, дошло до рукоприкладства, а на поднявшийся крик прибежала вся школа.



Однако, как стало известно «Байкал-Daily», причина скандала в другом и в этой версии из Интернета много неточностей. Возможно, ситуацию прояснят в министерстве образования Бурятии.