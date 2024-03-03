Его лишились несколько улиц и ДНТ
Вечером 2 марта в селе Нижний Саянтуй в пригородном Тарбагатайском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет исчез на улицах Школьная, 60 лет Бурятской АССР, Строительная, Подгорная, Геологическая и Буровиков, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».
Кроме того, обесточены оказались два супермаркета, СНТ «Вахмистрово», ДНТ «Ромашка», «Одон», «Вахмистрово-Плюс» и «Гевс». На место отправилась ремонтная бригада. Причиной аварии стала поломка изолятора.
Часть пригородного села в Бурятии осталась без света
Происшествия, Фото:
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