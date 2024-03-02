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Житель Братска насмерть забил приятеля гвоздодёром

Житель Братска насмерть забил приятеля гвоздодёром
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Потерпевший скончался на месте

В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 56-летним мужчиной.

По данным следствия, всё произошло в ночь с 27 на 28 февраля. Двое братчан распивали спиртные напитки в одном из частных домов.

- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый стал наносить своему знакомому удары кулаками в голову. После, вооружившись металлическим гвоздодёром, продолжил избивать потерпевшего. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его заключили под стражу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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