Виновниками стали нерадивые рабочие
В Улан-Удэ отключили электричество в 102-123 микрорайонах.
Виновником массового отключения света стали рабочие подрядной организации. Во время земляных работ они порвали кабельную линию системы электроснабжения.
- Филиалом ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнеого» в 16:35 произведены мероприятия по переключению всех потребителей на резервную линию электроснабжения, - сообщили в комитете городского хозяйства.
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Происшествия, Фото:
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