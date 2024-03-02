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100-е кварталы Улан-Удэ остались без света

100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновниками стали нерадивые рабочие

В Улан-Удэ отключили электричество в 102-123 микрорайонах.

Виновником массового отключения света стали рабочие подрядной организации. Во время земляных работ они порвали кабельную линию системы электроснабжения.

- Филиалом ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнеого» в 16:35 произведены мероприятия по переключению всех потребителей на резервную линию электроснабжения, - сообщили в комитете городского хозяйства. 
отключение света

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