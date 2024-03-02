Его госпитализировали
1 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар в двухквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Прибывшие пожарные спасли мужчину. Его госпитализировали с ожогами и отравлением.
Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
С начала года в Бурятии 21 человек и 25 пострадали на пожарах. Это больше, чем годом ранее.
В Улан-Удэ мужчина получил ожоги на пожаре
Происшествия, Фото:
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