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На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска

На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию

Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребёнком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале. Инцидент произошёл накануне, 1 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Он выехал акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр, между бухтой Песчаная и посёлком Бугульдейка, машина провалилась под лёд задними колёсами. Люди выбрались из автомобиля и позвонили на 112.

На место прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем.




Нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи.

- Трещины на Байкале незаметны. Покрытые тонким льдом, они лишь визуально создают впечатление надёжной поверхности... – напоминают спасатели.

Байкал провалы под лед

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