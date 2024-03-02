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В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело

В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают следователи и следователи-криминалисты

В Бурятии по факту гибели 3-летнего мальчика, сбитого грузовым поездом, возбудили уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ЧП произошло утром 2 марта на станции Танхой в Кабанском районе Бурятии. По данным «Кабанск-инфо», под колёса грузового поезда попали бабушка с 3-летним внуком. Мальчик погиб на месте, женщина осталась жива. 
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