02 марта

01 марта

Популярное

Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам

Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»

По данным прокуратуры Бурятии, за неделю жертвами мошенников стали ещё 67 человек. В общей сложности они потеряли 7 миллионов рублей.

Наибольшей суммы лишилась жительница Улан-Удэ, которая отдала неизвестным 1,3 млн рублей.

Женщине на сотовый телефон позвонил человек и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её взломали и теперь пытаются оформить на её имя кредитные договоры. «Чтобы защитить себя от злоумышленников, необходимо самой оформить кредиты и перевести денежные средства на безопасный счёт», - заявил звонивший.

Горожанка поверила и поверила все требования. По указанию мошенника она оформила четыре кредита в нескольких банках и перевела 1,3 млн рублей на чужой счёт.

Всего с начала года мошенники вытянули деньги у 515 жителей Бурятии. Причинённый ущерб составил 87 млн рублей.

- Мошенники обманывают граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре.

Пока самая крупной суммой, которую удалось вытянуть преступникам у жителя республики в этом году, остаётся 10,5 млн. Как сообщал «Байкал-Dailу», чтобы перевести эти деньги, преподаватель из Улан-Удэ продала свою квартиру
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия, 02.03.2024
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия, 02.03.2024
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, 02.03.2024
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Происшествия, 02.03.2024
Он ушёл из дома после ссоры с родителями
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 02.03.2024
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Происшествия, 01.03.2024
На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Происшествия, 01.03.2024
Из-за этого местные жители ударились в панику
18-летний житель Бурятии с особой жестокостью убил насильника
18-летний житель Бурятии с особой жестокостью убил насильника
Происшествия, 01.03.2024
Молодой человек нанёс более 50 ножевых ранений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^