В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек

ДТП произошло на региональной трассе
Дорожная авария случилась днём 1 марта в Мухоршибирском районе, в 12 километрах от села Старый Заган. На региональной автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» столкнулись два легковых автомобиля – Honda Fit и Nissan Note.
По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Информация ещё уточняется, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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