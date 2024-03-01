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Забайкалец украл у попутчика в поезде телефон и банковскую карту

Забайкалец украл у попутчика в поезде телефон и банковскую карту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 70 тысяч рублей

25-летний житель Забайкальского края украл у попутчика в поезде телефон и банковскую карту. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Полицейским рассказал полицейским, что ехал поездом Иркутск-пассажирский – Северобайкальск. В пути у него стащили сотовый телефон, в чехле которого находилась банковская карта. В дальнейшем с банковского счёта перевели 60 тысяч рублей, а также оплатили покупки на 10 тысяч рублей.

Транспортные полицейские установили подозреваемого, им оказался 25-летний житель города Краснокаменск. Молодой человек рассказал признался, что умыкнул гаджет у попутчика. Обнаружив в чехле банковскую карту, перевёл с неё деньги приятелю, также этой картой он оплатил покупки. Затем за ненадобностью он её сломал, а украденный гаджет сдал в скупку, выручив ещё шесть тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, - лишение свободы до 6 лет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
кража

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