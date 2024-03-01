В Бурятии фермер выплатит водителю миллион из-за ДТП с лошадьми

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Животные перебегали дорогу в сумерках



В Бурятии по решению суд фермер выплатит владелице автомобиля миллион рублей после ДТП с табуном лошадей.



Автоавария произошла 13 октября 2023 года на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск в Джидинском районе. В 22:15 водитель автомобиля «Тойота Камри» врезалась в табун лошадей, перебегавших дорогу.



Хозяина животных удалось вскоре установить. Помогло в этом тавро в виде буквы «П».



Вопрос о возмещении ущерба женщине-водителю пришлось решать в судебном порядке.



- В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю истца «Тойота Камри» причинены механические повреждения, стоимость восстановительного ремонта составляет около 900 тысяч рублей. Суд решил взыскать с ответчика в возмещение материального ущерба 1 миллион рублей. В остальной части требования о возмещении судебных расходов оставить без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.



Решение пока не вступило в законную силу.



