Площадь пожара превысила тысячу «квадратов»
Торговый центр в посёлке Чунский Иркутской области загорелся из-за аварийного режима работы электросети. Эту причину как наиболее вероятную назвали в региональном ГУ МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в посёлке Чунский произошёл накануне утром: сначала загорелся одноэтажный магазин стройматериалов, затем огонь перекинулся на соседнее трехэтажное здание торгового центра. Общая площадь пожара составила 1080 квадратных метров.
- По информации, полученной от свидетелей, стало известно, что возгорание началось от электрического щитка в магазине, затем огонь распространился на потолок и кровлю здания, - уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пострадавших нет.
В Иркутской области назвали причину пожара в торговом центре
Происшествия, Фото:
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