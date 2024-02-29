В Бурятии похититель свинины избежал наказания

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон



Житель Джидинского района Бурятии избежал уголовной ответственности за кражу мяса.



Установлено, что сельчанин стащил свинину с веранды чужого дома.



Было возбуждено уголовное дело о краже со значительным ущербом. Однако оно было в итоге прекращено в связи с примирением сторон. Вор возместил ущерб, вернув украденное, и извинился перед потерпевшим.



- Потерпевший Н. в письменном виде представил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого И., в котором указал, что претензий не имеет, ущерб возмещён в полном объёме, гражданином И. принесены извинения, и они им приняты. Подсудимым И. поддержано ходатайство, он просил прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.



В суде прислушались к потерпевшему. К тому же подсудимый удовлетворительно характеризуется по месту жительства, обвинялся в совершении преступления средней тяжести, ранее не был судим, вину полностью признал и раскаялся в содеянном.



- Таким образом, суд не увидел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства и прекратил уголовное дело в отношении подсудимого гражданина И. в связи с примирением сторон, - подытожили в суде.



Постановление вступило в законную силу.

