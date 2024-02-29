Житель Забайкалья перевёл мошенникам 3,5 млн рублей

Он поверил, что заработает на криптовалюте



Два жителя Забайкальского края на двоих потеряли пять миллионов рублей. Мошенники убедили их оформить кредиты и вложить деньги в фальшивые брокерские площадки, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



Так, в начале января 37-летнему жителю Шерловой Горы позвонила неизвестная девушка и предложила подзаработать на криптовалюте. По её указанию забайкалец скачал специальное приложение, якобы создав криптокошелек, который сразу же нужно было пополнить на крупную сумму в иностранной валюте.



Для этого он оформил кредит на 1 млн рублей и перевёл человеку, который представился личным финансовым консультантом. Больше месяца забайкалец был на связи с неизвестными. Они под различными предлогами заставили его перевести им больше 2,5 млн рублей.



Когда же мужчина попытался вывести «заработанные» деньги, криптокошелёк оказался заблокированным. Тогда потерпевший и обратился в полицию. Теперь отцу троих детей из-за своей беспечности предстоит выплачивать крупные кредиты.



Аналогичным образом мошенники обманули 57-летнюю жительницу Хилокского района. Потерпевшая скачала аналогичное интернет-приложение и под предлогом дополнительного заработка на криптовалюте отдала мошенникам два миллиона рублей.





