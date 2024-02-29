Он поверил, что заработает на криптовалюте
Два жителя Забайкальского края на двоих потеряли пять миллионов рублей. Мошенники убедили их оформить кредиты и вложить деньги в фальшивые брокерские площадки, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Так, в начале января 37-летнему жителю Шерловой Горы позвонила неизвестная девушка и предложила подзаработать на криптовалюте. По её указанию забайкалец скачал специальное приложение, якобы создав криптокошелек, который сразу же нужно было пополнить на крупную сумму в иностранной валюте.
Для этого он оформил кредит на 1 млн рублей и перевёл человеку, который представился личным финансовым консультантом. Больше месяца забайкалец был на связи с неизвестными. Они под различными предлогами заставили его перевести им больше 2,5 млн рублей.
Когда же мужчина попытался вывести «заработанные» деньги, криптокошелёк оказался заблокированным. Тогда потерпевший и обратился в полицию. Теперь отцу троих детей из-за своей беспечности предстоит выплачивать крупные кредиты.
Аналогичным образом мошенники обманули 57-летнюю жительницу Хилокского района. Потерпевшая скачала аналогичное интернет-приложение и под предлогом дополнительного заработка на криптовалюте отдала мошенникам два миллиона рублей.
Житель Забайкалья перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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