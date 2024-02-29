В Забайкалье «Тойота» врезалась в электроопору, погибли три человека







Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД.



Установлено, что управлявшая автомобилем женщина не имела водительского удостоверения.



Ночью 29 февраля в городе Нерчинск Забайкальского края автомобиль «Тойота Королла» врезался в электроопору. В аварии погибли три человека – 31-летняя водитель и двое пассажиров, 33 и 29 лет.- По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла», жительница посёлка Заречный 1992 года рождения, не справилась с рулевым управлением и допустила столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, также жители Нерчинского района 1990 и 1994 годов рождения, скончались на месте, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.