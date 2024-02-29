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В Забайкалье «Тойота» врезалась в электроопору, погибли три человека

В Забайкалье «Тойота» врезалась в электроопору, погибли три человека
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
За рулём была женщина, не имеющая водительских прав

Ночью 29 февраля в городе Нерчинск Забайкальского края автомобиль «Тойота Королла» врезался в электроопору. В аварии погибли три человека – 31-летняя водитель и двое пассажиров, 33 и 29 лет.

- По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла», жительница посёлка Заречный 1992 года рождения, не справилась с рулевым управлением и допустила столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, также жители Нерчинского района 1990 и 1994 годов рождения, скончались на месте, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

 
Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД.

Установлено, что управлявшая автомобилем женщина не имела водительского удостоверения.
ДТП смерть

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