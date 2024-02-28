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Улан-удэнку, избившую до смерти алкоголика, отправили в колонию

Улан-удэнку, избившую до смерти алкоголика, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка спустила с лестницы пьяного приятеля матери

Суд вынес приговор 23-летней жительнице Улан-Удэ, которая до смерти избила пьяного приятеля матери. Её признали виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

Следствием и судом установлено, что вечером 29 октября 2023 года в девушка приехала на улицу Солнечная в квартиру к матери, где застала её пьяного знакомого. Из личной неприязни она стала избивать его, после чего в подъезде с силой толкнула его руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице.

Спустившись вслед за ним, она нанесла лежавшему мужчине ещё несколько ударов ногами по голове и затем ушла. Потерпевший вскоре скончался от полученных повреждений.

- Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
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