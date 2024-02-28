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Волка, загрызшего собаку в районе Бурятии, ждёт смерть

Волка, загрызшего собаку в районе Бурятии, ждёт смерть
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Сейчас его ищут охотники

В Кабанском районе недавно объявился волк. Он вышел из леса в сельском поселении «Танхойское», рассказали ранее в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Серый хищник задрал собаку на станции «Мишиха». Пёс сидел на цепи. Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор и ОМВД.

Как сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре, сейчас зверя ищут охотники. В ведомстве приняли решение о регулировании животного. На прошлой неделе в Кяхтинском районе пришлось застрелить волка с бешенством.
волки животные природа собаки

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