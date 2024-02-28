В Иркутской области погибла пассажирка грузовика

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель не справился с управлением



Утром 28 февраля в Нижнеилимском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 53-летней женщины.



- По предварительной информации, 54-летний мужчина, управляя автомобилем HINO, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где съехал с проезжей части в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате аварии 53-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи.



Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.





