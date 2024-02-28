В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка

Без света там остались четыре сотни человек



Днём 28 февраля в Прибайкальском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Она исчезла в 15:38 в районном центре – селе Турка и двух посёлках – Соболиха и Золотой Ключ



Света одновременно лишились 396 местных жителей. Причина устанавливается. Для этого привлекли бригаду РЭС из трёх человек и задействовали одну единицу техники, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

