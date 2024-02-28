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В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка

В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Без света там остались четыре сотни человек

Днём 28 февраля в Прибайкальском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Она исчезла в 15:38 в районном центре – селе Турка и двух посёлках – Соболиха и Золотой Ключ

Света одновременно лишились 396 местных жителей. Причина устанавливается. Для этого привлекли бригаду РЭС из трёх человек и задействовали одну единицу техники, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
отключение света электроэнергия

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