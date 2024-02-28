Девочка убежала из дома без верхней одежды
15-летняя жительница Улан-Удэ, которую искали сотрудники полиции, нашлась у подруги в Заиграевском районе Бурятии.
- С ней всё в порядке, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Девочка ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» Октябрьского района 27 февраля около восьми часов вечера без верхней одежды. И до среды, 28 февраля, её местонахождение было неизвестным. Ранее она уже уходила.
Сейчас с подростком работают инспекторы ПДН.
Пропавшую школьницу нашли у подруги в пригороде Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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