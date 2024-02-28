28 февраля

27 февраля

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Пропавшую школьницу нашли у подруги в пригороде Улан-Удэ

Пропавшую школьницу нашли у подруги в пригороде Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Девочка убежала из дома без верхней одежды

15-летняя жительница Улан-Удэ, которую искали сотрудники полиции, нашлась у подруги в Заиграевском районе Бурятии.

- С ней всё в порядке, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Девочка ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» Октябрьского района 27 февраля около восьми часов вечера без верхней одежды. И до среды, 28 февраля, её местонахождение было неизвестным. Ранее она уже уходила.

Сейчас с подростком работают инспекторы ПДН.
розыск подростки

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