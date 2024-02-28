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В Улан-Удэ тушат крупный пожар на складе

В Улан-Удэ тушат крупный пожар на складе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Полыхает 600 квадратных метров

На Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ горит склад. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В настоящее время пожар локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 23 человека и 7 единиц пожарной техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

 

пожар

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