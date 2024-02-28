28 февраля

27 февраля

Популярное

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На теплотрассах пройдут ремонтные работы

28 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключение отопления и горячего водоснабжения. Причиной станет проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

С 9:00 до 13:00 из-за ремонта и устранения утечки тепла и горячей воды не будет по адресам: ул. Ключевская, 8, 10, 12; магазин «Карри» на Ключевской, 8.

С 13:00 до 15:00 отключение коснётся домов по адресам: ул. Бабушкина, 23, 24, 27, 29, 33, 57, 114, 116, 118, 120, 122, 170, 78, 180; Пирогова, 24, 34, ИЖД, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 108/1, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 100/1, 100/2, 98/1, 98/2, 96/1, 94/1, 94/2, 92/1, 92/2, 90/1, 90/2, 88/1; ИП Белоколодова на ул. Бабушкина, 86; ИП Хохлова А.И. (дом престарелых), ООО «Сото» на ул. Бабушкина, 122а; СОШ №35 на Бабушкина, 31. Здесь на теплотрассе проведут ремонтные работы, сообщает администрация района.
Улан-Удэ Октябрьский район отключение тепла отключение горячей воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
Происшествия, 28.02.2024
Грузовики ехали по официальной переправе 
Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар
Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар
Происшествия, 27.02.2024
Из горящего дома к дедушке прибежали его внуки
В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд
В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд
Происшествия, 27.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии
Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии
Происшествия, 27.02.2024
Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки
Житель Бурятии пострадал на пожаре
Житель Бурятии пострадал на пожаре
Происшествия, 27.02.2024
Помощь оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 
В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы
В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы
Происшествия, 27.02.2024
О случившемся сообщили в полицию 
В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
Происшествия, 27.02.2024
Под бензопилу попадали лиственницы, сосны и берёзы
В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
Происшествия, 27.02.2024
За год назначено штрафов на 540 тысяч рублей
Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона
Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона
Происшествия, 27.02.2024
Он предъявил ложные сведения о его доходах
В Улан-Удэ аннулировали кредит, оформленный мошенниками
В Улан-Удэ аннулировали кредит, оформленный мошенниками
Происшествия, 27.02.2024
Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа
Жителю Бурятии, укравшему шубу, ужесточили наказание
Жителю Бурятии, укравшему шубу, ужесточили наказание
Происшествия, 27.02.2024
Мужчина переночевал в квартире приятеля и прихватил шубку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^