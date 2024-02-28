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В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд

В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд

Грузовики ехали по официальной переправе

Вечером 26 февраля в Бодайбинском районе Иркутской области гружённые грузовые автомобили Shacman частично провалились под лёд на реке Витим. Фуры следовали из посёлка Мамакан в посёлок Мама на расстоянии одного километра друг от друга.

- На данном участке официальной ледовой переправы автодороги Бодайбо – Мама разрешено движение автотранспорта общим весом не более 25 тонн. По предварительным данным масса автомобилей в момент провала могла составлять более тридцати тонн, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В результате происшествия 49 и 32-летние жители посёлка Бодайбо, управлявшие автомобилями, не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.


Иркутск Иркутская область провалы под лед

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