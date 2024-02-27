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Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар

Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Из горящего дома к дедушке прибежали его внуки

Днём 27 февраля в СНТ «Защитник» Иркутского района произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Взрослых на момент возгорания в доме не было, в нём оставались только маленькие дети – девочка 11 лет и 8-летний мальчик.

- Увидев, что первый этаж дома заполнен дымом, дети позвонили нам и, выскочив из дома буквально босиком, побежали к дедушке, который проживает по соседству. В это же время мы уже звонили и ему, и в пожарную охрану, - цитирует хозяйку дома пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


Оставив у себя внуков, мужчина не раздумывая кинулся в соседний дом, взял лопату и закидал снегом горевший кухонный гарнитур. Выяснилось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включённого в сеть чайника.

- Прибывшие пожарные отметили смелый поступок Виталия Карповича и поблагодарили мужчину за правильные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.




Иркутская область пожар

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