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В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд

В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

Жителя Муйского района через суд лишили водительских прав. С соответствующим иском туда в интересах неопределённого круга лиц обратился районный прокурор.

Как выяснилось, у мужчины имеются медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Исследовав все доказательства, служители Фемиды удовлетворили иск полностью. Однако это решение ещё не вступило в законную силу.

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