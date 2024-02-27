Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии

Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки



Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей одного из сёл Бурятии.



- В СМИ обсуждается ситуация с переселением из аварийного жилья жителей села Татаурово Прибайкальского района Бурятия. Отмечается, в частности, что многоквартирный дом был признан аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жильё из манёвренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.



По данному факту начата доследственная проверка.



Председатель СК России поручил руководителю СУ по Бурятии Виктору Сухорукову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.





