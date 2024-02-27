Под бензопилу попадали лиственницы, сосны и берёзы
Весной 2023 года в Улетовском районе Забайкальского края обнаружили незаконную рубку деловой древесины. Браконьеры спилили больше 200 сосен, лиственниц и берёз. Причинённый ущерб превысил 2,5 млн рублей.
Полицейские установили причастность к преступления жителей посёлка Дровяная – родных братьев 61 и 57 лет.
- Для вырубки деловой древесины они привлекли наёмных рабочих, сообщив им, что имеются разрешительные документы для осуществления деятельности. Незаконно добытую древесину злоумышленники реализовали, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемых заключили под стражу.
Для обеспечения мер по возмещению ущерба следователями наложен арест на имущество мужчин: три легковых, два большегрузных автомобиля и бензопилы.
В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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