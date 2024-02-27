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Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона

Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он предъявил ложные сведения о его доходах

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.

В апреле 2023 года он в отделении банка в Октябрьском районе взял кредит на 500 тысяч рублей, указав при этом в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.

- Горожанин солгал, что занят в лесном хозяйстве и получает ежемесячно 43 тысячи рублей. На самом деле в организации он проработал два месяца и был уволен в декабре 2022 года. Специалисту финансового учреждения он оставил контакты своих коллег по прежнему месту работы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выполнять финансовые обязательства мужчина не собирался. Обналиченные кредитные деньги он потратил на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу.

Постоянного источника дохода у улан-удэнца нет. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Ведётся дознание.


кража мошенничество кредиты

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