Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он предъявил ложные сведения о его доходах



В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.



В апреле 2023 года он в отделении банка в Октябрьском районе взял кредит на 500 тысяч рублей, указав при этом в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.



- Горожанин солгал, что занят в лесном хозяйстве и получает ежемесячно 43 тысячи рублей. На самом деле в организации он проработал два месяца и был уволен в декабре 2022 года. Специалисту финансового учреждения он оставил контакты своих коллег по прежнему месту работы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выполнять финансовые обязательства мужчина не собирался. Обналиченные кредитные деньги он потратил на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу.



Постоянного источника дохода у улан-удэнца нет. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Ведётся дознание.





