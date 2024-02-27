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В центре Улан-Удэ из-за сошедшего с рельсов трамвая останавливали движение

В центре Улан-Удэ из-за сошедшего с рельсов трамвая останавливали движение
Происшествия,  Фото:Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ
Движение быстро восстановили

Сегодня, 27 февраля, в центре Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент случился на перекрёстке улиц Ербанова - Коммунистическая трамвай, сообщили в комитете по транспорту.

На некоторое время движение трамваев закрыто в обе стороны, но вскоре оно было восстановлено. Время простоя составило около 15 минут.
сход с рельсов

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