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В районе Бурятии человека спасли из задымлённой квартиры

В районе Бурятии человека спасли из задымлённой квартиры
Происшествия,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Пожарные обнаружили мужчину спящим

Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 25 февраля, в Курумкане. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома.

Туда отправились сотрудники 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, открытого возгорания не было, но жильё заволокло дымом. Начальник караула обнаружил там спящего человека.

Мужчину эвакуировали и передали скорой помощи. К задымлению привела печь, которая топилась с закрытой заслонкой, пишет «Курумкан-инфо.24/7» со ссылкой на 18-й отряд ГПС РБ.

пожарные эвакуация

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