В районе Бурятии человека спасли из задымлённой квартиры

Пожарные обнаружили мужчину спящим



Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 25 февраля, в Курумкане. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома.



Туда отправились сотрудники 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, открытого возгорания не было, но жильё заволокло дымом. Начальник караула обнаружил там спящего человека.



Мужчину эвакуировали и передали скорой помощи. К задымлению привела печь, которая топилась с закрытой заслонкой, пишет «Курумкан-инфо.24/7» со ссылкой на 18-й отряд ГПС РБ.



