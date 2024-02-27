Пожарные обнаружили мужчину спящим
Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 25 февраля, в Курумкане. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома.
Туда отправились сотрудники 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, открытого возгорания не было, но жильё заволокло дымом. Начальник караула обнаружил там спящего человека.
Мужчину эвакуировали и передали скорой помощи. К задымлению привела печь, которая топилась с закрытой заслонкой, пишет «Курумкан-инфо.24/7» со ссылкой на 18-й отряд ГПС РБ.
В районе Бурятии человека спасли из задымлённой квартиры
Происшествия, Фото:
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